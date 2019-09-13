В Казахстане откажутся от тотального экологического регулирования

В столице прошло первое заседание общественного совета при министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, на котором обсудили проект нового Экологического кодекса. Как сообщает пресс-служба ведомства, он подразумевает отказ от тотального экологического регулирования предприятий.

«Новый Экологический кодекс обязывает соблюдать принцип «загрязнитель платит». Это направление – отказ от тотального экологического регулирования. Вместо регулирования огромного количества природопользователей предлагается сфокусироваться на крупнейших предприятиях-загрязнителях. Планируется более точно определить данную категорию, чтобы охватить всех крупнейших загрязнителей», - отметил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, выступая перед членами совета.

Кроме того, сегодня процедуру оценки воздействия на окружающую среду должны проходить практически все предприятия, вне зависимости от уровня воздействия на окружающую среду. Но этот подход считается малоэффективным и нецелесообразным. Поэтому в новом Экологическом кодексе такую оценку будут проходить только действительно экологически опасные объекты.

Ответственный секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сабит Нурлыбай отметил важность оперативной и качественной работы с общественностью. Он заверил, что все предложения и замечания членов общественного совета будут учтены в работе министерства.

Проект нового кодекса будет внесен на рассмотрение парламента в декабре. В феврале была создана рабочая группа, куда вошли представители общественных экологических организаций, промышленных компаний и других заинтересованных органов. В настоящее время для обсуждения проект опубликован на официальном сайте министерства и соцсетях.