Пострадавшие в ДТП на станции Шамалган находятся в реанимации – облздрав

В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения поезда с автобусом на станции Шамалган накануне вечером. По данным облздрава, 33-летняя женщина и двое детей 2014 и 2016 годов рождения находятся в реанимации Карасайской районной больницы в тяжелом состоянии, сообщает «Казинформ» .

«Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации. На сегодня без изменений», - сообщили в управлении.

По данным ведомства, у ребенка 2016 года рождения диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, закрытая травма грудной клетки, ушиб левого легкого, кома 2-3 степени.

Второй ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом лобно-височной кости справа, субдуральной гематомой справа, в коме 2-3 степени.

Их мать также была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«У нее диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый фрагментарный перелом нижней трети правой плечевой кости со смещением, средней трети левой ключицы со смещением, тела левой лопатки со смещением. Травматический шок первой степени», - сообщили в облздраве.

Напомним, вчера в 19:08 на железнодорожном переезде Аксенгир – Шамалган произошло столкновение поезда сообщением Алматы – Костанай с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Алматы – Каскелен. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате поезд на полном ходу врезался в него. По информации КТЖ, машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

По официальным данным, погиб 1 человек, 3 человека госпитализированы. Отметим, что изначально сообщалось о гибели двух человек и девяти пострадавших, позже в акимате Алматинской области сообщили, что погиб только водитель автобуса, а в полиции заявили, что пострадали три человека – женщина и двое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, дело взято на контроль главной транспортной прокуратуры. Для выяснения причин аварии в КТЖ и МИИР созданы спецкомиссии.