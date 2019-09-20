К понедельнику на всей территории республики похолодает, начнутся дожди
  • 107
Теплая погода ожидается в Казахстане в выходные
фото Жанары Каримовой

В центре, на востоке и юге Казахстана в выходные ожидается жаркая погода - до +38°С, сообщает РГП «Казгидромет». На остальной территории будет тепло, но к понедельнику похолодает, начнутся дожди.

«Барическая ложбина с атмосферными фронтами смещается на западную половину Казахстана, что и станет причиной пасмурной погоды с осадками и дальнейшим понижением температуры воздуха в западных и северо-западных районах республики. В воскресенье фронты достигнут северных, центральных и южных, а в понедельник и юго-восточных и восточных областей Казахстана, где также с фронтами начнутся дожди и температура будет понижаться», - говорится в прогнозе.

Но выходные дни еще будут теплыми, а на юге, юго-востоке, востоке и в центре – жаркими с максимальной температурой воздуха +30+38°С, что выше климатической нормы на 4-8°С.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева
Новости
Женис Касымбек будет назначен акимом Карагандинской области
Новости
В Казахстане откажутся от тотального экологического регулирования
Новости
В Китае Токаев поднимал на высоком уровне вопрос об Акжаркын Турлыбай
Новости
Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра
Новости
В Алматинской области поезд на полном ходу столкнулся с автобусом