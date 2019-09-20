Теплая погода ожидается в Казахстане в выходные

В центре, на востоке и юге Казахстана в выходные ожидается жаркая погода - до +38°С, сообщает РГП «Казгидромет». На остальной территории будет тепло, но к понедельнику похолодает, начнутся дожди.

«Барическая ложбина с атмосферными фронтами смещается на западную половину Казахстана, что и станет причиной пасмурной погоды с осадками и дальнейшим понижением температуры воздуха в западных и северо-западных районах республики. В воскресенье фронты достигнут северных, центральных и южных, а в понедельник и юго-восточных и восточных областей Казахстана, где также с фронтами начнутся дожди и температура будет понижаться», - говорится в прогнозе.

Но выходные дни еще будут теплыми, а на юге, юго-востоке, востоке и в центре – жаркими с максимальной температурой воздуха +30+38°С, что выше климатической нормы на 4-8°С.