Площадь пожара в Баянаульском нацпарке превысила 90 га

В комитете по ЧС МВД РК сообщили, что площадь пожара в Баянаульском национальном парке выросла до 93 га. Сегодня утром аким области Болат Бакауов и начальник ДЧС Ернур Утегенов с целью мониторинга совершили облет территории.

«В ходе облета установлено, что лесостепной пожар угрозы населенным пунктам не представляет. Ситуация находится под контролем. Ориентировочная площадь пожара составляет 93 га», - говорится в сообщении КЧС.

Всего в тушении и ликвидации пожара задействованы порядка 500 человек и 120 единиц техники ДЧС области, нацпарка, добровольного противопожарного формирования и вертолет МИ-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД для тушения в труднодоступной местности.

Между тем Pavlodarnews сообщает, что пожар на территории трех сельских округов из пяти уже потушен, еще в двух – огонь локализован.

«Эти лесостепные пожары обусловлены тем, что накануне в районе был повышенный температурный режим, а также сильный ветер, скорость которого местами доходила до 20-24 метров в секунду. Со вчерашнего дня к тушению пожара уже подключено более 120 единиц техники и около 500 человек личного состава нашего департамента, работников нацпарка и представителей добровольных противопожарных формирований. С помощью воздушной техники, оснащённой трехтонной цистерной, тушение будут проводить в труднодоступной местности», - цитирует издание начальника регионального департамента по ЧС Ернура Утегенова.