11,4 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

11,4 млрд тенге составляет дебиторская задолженность казахстанцев за коммунальные услуги, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. По его информации, больше всего должны жители Алматы, столицы, Мангистауской области и города Шымкент.

«По состоянию на 19 сентября задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 11,4 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городе Алматы – 2,6 млрд тенге, городе Нур-Султан – 1,7 млрд тенге, Мангистауской области – 1,5 млрд тенге, городе Шымкент – 1,3 млрд тенге», - рассказал Атамкулов.

Также, по его словам, отмечается увеличение задолженности по сравнению с 2018 годом в городе Алматы на 533 млн тенге. При этом снижение задолженности по сравнению с 2018 годом добились в Шымкенте – на 1,1 млрд тенге и в столице – 568 млн тенге.

«Остальным акиматам необходимо усилить работу по снижению дебиторской задолженности», - в связи с этим попросил министр.