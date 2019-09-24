Гульжахан Бимендина возглавила комитет по управлению земельными ресурсами

Гульжахан Бимендина в 1996 году окончила Государственный университет по землеустройству в г. Москва. Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре комитета по земельным отношениям и землеустройству Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции. В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря Агентства РК по управлению земельными ресурсами. В 2013-2014 годы была директором департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии министерства регионального развития, в 2014-2016 годы – заместителем директора департамента развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики. С июня 2016 года занимала должность заместителя председателя комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства.