Ранее она была зампредом комитета
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Гульжахан Бимендина возглавила комитет по управлению земельными ресурсами
Фото atameken.kz

Приказом министра сельского хозяйства РК Гульжахан Бимендина назначена на должность председателя комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства, сообщается на сайте премьер-министра.

Гульжахан Бимендина в 1996 году окончила Государственный университет по землеустройству в г. Москва. Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре комитета по земельным отношениям и землеустройству Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции. В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря Агентства РК по управлению земельными ресурсами. В 2013-2014 годы была директором департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии министерства регионального развития, в 2014-2016 годы – заместителем директора департамента развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики. С июня 2016 года занимала должность заместителя председателя комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства.

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