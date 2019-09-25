Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампу

Как заявила Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи членов Демократической партии, «действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию».

«Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте», - добавила она, подчеркнув, что никто не находится выше закона, и даже ггава государства должен отвечать за свои действия.

Как напоминает РБК, впервые Трамп выразил опасения по поводу импичмента в конце прошлого года, когда к демократам по итогам промежуточных выборов перешел контроль над палатой представителей. Телеканал CNN сообщал, что к импичменту могут привести обвинения президента в нарушениях финансирования избирательной кампании. В начале января Пелоси в интервью телеканалу NBC допустила импичмент, отметив при этом, что конгрессмены от Демократической партии намерены сначала дождаться итогов расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. В конце мая она на фоне закрытия дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году вновь сообщила о возможности начала процедуры импичмента. Тогда Пелоси призвала конгресс проверить, препятствовал ли Трамп расследованию Мюллера.

Согласно американскому законодательству процедуру импичмента президента в случае нарушения им Конституции может инициировать палата представителей. Если 226 ее членов поддержат резолюцию, то она направляется в сенат. После подробного расследования и выслушивания всех заинтересованных сторон члены верхней палаты конгресса голосуют за окончательное решение: поддержать импичмент должны две трети от списочного состава. В июле палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте Трампу. Против инициативы проголосовали 332 конгрессмена, 95 поддержали ее, еще 1 воздержался. Однако спустя две недели большинство демократов палаты представителей поддержали импичмент: за выступили 118 из 235 конгрессменов-демократов в палате представителей (всего в ней 435 человек).