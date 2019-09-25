Токаев поручил разобраться с задержанием и арестом главврача 4-й горбольницы Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации с задержанием и арестом главного врача городской клинической больницы № 4 города Алматы Каната Тезекбаева.

«Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога алматинской 4-ой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству», - написал Токаев в Twitter.

Он подчеркнул, что администрация президента, Минздрав и аким Алматы держат этот вопрос на контроле.

Накануне стало известно, что главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог этой больницы Аскар Тунгушбаев задержаны и арестованы с санкции суда. Тезекбаеву инкриминируют ч.3 ст.317 УК РК – «ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

По данным СМИ, они оказались под следствием после смерти Нурсултана Кудебаева – сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. В июле 2019 года после ДТП ему провели операцию на лопатку и ключицу в 4-й горбольнице, а позже Нурсултана Кудебаева перевезли в больницу в Германии, где он скончался.

Супруга врача Дина Тезекбаева написала открытое письмо президенту. Она считает, что следствие не представило доказательств ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, которые повлекли смерть Кудебаева. Она попросила Касым-Жомарта Токаева взять это дело под контроль. Между тем коллеги Тезекбаева написали письмо первому зампреду партии Nur Otan Бауыржану Байбеку с просьбой оказать содействие в освобождении медика под залог.