В столице хотят повысить налог для обменных пунктов

«Объектами фиксированного налога, плательщиками являются игровые автоматы, игровые компьютеры, боулинг, бильярд. По ним единый прогноз к факту прошлого года установлен с увеличением на 30%. То есть на треть подняли план налогового сбора. Мы проанализировали и посмотрели, сколько составляет ежедневный налог в расчете на один день и ежедневный их доход. Их среднедневной доход получается 56 900 тенге, среднедневной налог составляет 2525 тенге. Независимо от суммы дохода платится такой фиксированный налог. Мы с вами с заработной платы платим 10%. Если делить 2525 на 56 900, получается 4,4%. Мы считаем справедливым поднять до 10% налог», - заявил Исаков.

В ДГД считают, что «они платят заниженный налог». Сейчас, по словам Исхакова, внесено предложение о повышении налога с 30 до 70 МРП в месяц.

«Мы не думаем, что такое увеличение приведет к закрытию обменных пунктов. По нашим данным, 64 обменных пункта (действуют в столице – V), не включая банки», - отметил глава департамента.

Между тем для боулинга наоборот – принято решение о снижении налоговой ставки с 72 до 30 МРП. Как пояснил Исаков, «в других регионах Казахстана (ставки – V) ниже, чем в столице».

«Это фиксированный налог, оплачиваемый ежемесячно на одну дорожку. Ставка была 70, теперь по решению маслихата снижается до 30. Бизнес обратил внимание на то, что в столице самая высокая налоговая ставка. Боулинг – это семейный отдых и спорт, поэтому принято решение о снижении налога», - сказал он.