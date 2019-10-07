Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении отношений с Болгарией – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Болгарии Илияну Йотову, сообщила Акорда. В ходе переговоров собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе планируемый в следующем году визит президента Болгарии Румена Радева в столицу Казахстана.

Токаев выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем расширении казахстанско-болгарских отношений. По его словам, Болгария представляет интерес для Казахстана с точки зрения как торгово-экономического сотрудничества, так и взаимодействия с Европейским Союзом. При этом он считает, что отношения между двумя странами развиваются успешно, а заметную роль в развитии контактов играет болгарская диаспора в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время сложились благоприятные условия для вывода взаимодействия с Болгарией на качественно новый уровень. В этом контексте Токаев отметил важность активизации деятельности межправительственной комиссии с прицелом на выработку перспективных направлений, реализация которых придаст весомый импульс двусторонним отношениям.

В свою очередь вице-президент Болгарии подтвердила приверженность курсу на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя государствами, в том числе по линии Европейского Союза. Также она считает, что болгарская диаспора будет и далее вносить реальный вклад в развитие казахстанского государства.