Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства и считает это решение правильным.

«Не жалею (об отставке - V), конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы избирал, и я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг. Так что не жалею, считаю, что правильно сделал ради народа, ради Казахстана», - сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу «Хабар».

Отрывок из интервью опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. Полная версия интервью будет показана на телеканале в пятницу.