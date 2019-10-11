Из ТРЦ «MEGA Alma-Ata» эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

Сегодня утром из ТРЦ «MEGA Alma-Ata» эвакуировали людей. О этом сообщили очевидцы. В департаменте полиции в свою очередь проинформировали, что обнаружен «подозрительный предмет».

«Департамент полиции Алматы сообщает, что в настоящее время в торговом доме, расположенном по улице Розыбакиева, в Бостандыкском районе города, экстренными и оперативными службами города проводятся проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета», - говорится в сообщении.

В ДП подчеркнули, что «в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения осуществлена эвакуация персонала торгового дома, патрульными экипажами проводится отвод транспортных средств».

Вместе с тем полиция Алматы призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и руководствоваться лишь официальной информацией от служб.

После проверки спецслужбами выяснилось, что коробка оказалось пустой.