Из ТРЦ «MEGA Alma-Ata» эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

«Департамент полиции Алматы сообщает, что в настоящее время в торговом доме, расположенном по улице Розыбакиева, в Бостандыкском районе города, экстренными и оперативными службами города проводятся проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета», - говорится в сообщении.
В ДП подчеркнули, что «в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения осуществлена эвакуация персонала торгового дома, патрульными экипажами проводится отвод транспортных средств».
Вместе с тем полиция Алматы призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и руководствоваться лишь официальной информацией от служб.
После проверки спецслужбами выяснилось, что коробка оказалось пустой.
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