По его словам, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия
  • 458
Токаев предложил ввести на пространстве СНГ единый визовый режим
фото с сайта sputnik.kg

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде, предложил ввести на пространстве СНГ единый визовый режим наподобие «шенгена», сообщает РИА Новости.

«К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием «виза содружества» по типу шенгенского соглашения», - предложил Токаев.

Такой подход, по его словам, позволил бы в разы увеличить туристический поток, так как есть значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в СНГ страны. У каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.

«Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом», - отметил президент Казахстана.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Активист Альнур Ильяшев намерен через суд лишить Байбека звания «Почетный гражданин Алматы»
Новости
Закрыть проект ЛРТ не позволили международные обязательства – Кульгинов
Новости
Правительство Казахстана изменит подход к выплатам АСП с 1 января 2020 года
Новости
Air Astana купила новый самолет повышенной комфортности
Новости
Куандык Бишимбаев вышел на свободу
Новости
Задержан замначальника департамента полиции Акмолинской области