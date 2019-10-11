Токаев предложил ввести на пространстве СНГ единый визовый режим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на
заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде, предложил ввести на
пространстве СНГ единый визовый режим наподобие «шенгена», сообщает РИА Новости.
«К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием «виза содружества» по типу шенгенского соглашения», - предложил Токаев.
Такой подход, по его словам, позволил бы в разы увеличить туристический поток, так как есть значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в СНГ страны. У каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.
«Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом», - отметил президент Казахстана.
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