Очередное похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

В Казахстане 12-14 октября ожидается очередное похолодание, пройдут дожди, в северных областях с переходом в мокрый снег, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана. С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки – дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег», - говорится в прогнозе.

А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание, отмечают синоптики.