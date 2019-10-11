На севере республики ожидаются дождь с переходом в мокрый снег
  • 289
Очередное похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные
фото Жанары Каримовой

В Казахстане 12-14 октября ожидается очередное похолодание, пройдут дожди, в северных областях с переходом в мокрый снег, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана. С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки – дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег», - говорится в прогнозе.

А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание, отмечают синоптики.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Активист Альнур Ильяшев намерен через суд лишить Байбека звания «Почетный гражданин Алматы»
Новости
Закрыть проект ЛРТ не позволили международные обязательства – Кульгинов
Новости
Правительство Казахстана изменит подход к выплатам АСП с 1 января 2020 года
Новости
Air Astana купила новый самолет повышенной комфортности
Новости
Куандык Бишимбаев вышел на свободу
Новости
Задержан замначальника департамента полиции Акмолинской области