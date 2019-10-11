Очередное похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

В Казахстане 12-14 октября ожидается очередное похолодание,
пройдут дожди, в северных областях с переходом в мокрый снег, сообщает РГП «Казгидромет».
«В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана. С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки – дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег», - говорится в прогнозе.
А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание, отмечают синоптики.
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