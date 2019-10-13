Турецкая операция в Сирии: охраны тюрем с боевиками ИГ больше не в приоритете

Сирийские курды заявили, что если наступление турецких войск продолжится, они больше не будут уделять первостепенное внимание охране тюрем, где содержатся боевики группировки «Исламское государство», сообщает Русская служба ВВС .

Один из лидеров курдов Редур Кселил заявил, что бои с турецкими войсками на границе Сирии мешают Сирийским демократическим силам охранять места заключения боевиков ИГ.

«Охрана тюрем ИГ больше не приоритет. Те, кого волнует охрана заключенных, могут прийти и найти решение», - сказал он, уточнив, что курдские силы «направились на защиту наших городов и наших людей».

Он предупредил, что турецкая операция дает ИГ возможность снова собрать силы.

«Оно [ИГ] возродилось и сформировало ячейки в Камышлы и Хасаке», - заявил Кселил.

Курды сообщают, что во время турецкого обстрела из тюрьмы в Камышлы сбежали 5 боевиков ИГ.

Сейчас возглавляемые курдами Сирийские демократические силы удерживают несколько тысяч заключенных, предположительно связанных с ИГ. По данным курдов, в семи тюрьмах содержится в общей сложности более 12 тыс. боевиков, по меньшей мере 4 тыс. из них – иностранные граждане.

Напомним, турецкие войска начали военную операцию в Сирии в среду. По последним данным, по меньшей мере 38 мирных жителей и более 80 курдских бойцов были убиты, 17 мирных жителей погибли на юге Турции, включая сирийского ребенка. Погибли около 50 бойцов из протурецких сил, известных как Сирийская национальная армия, и один турецкий солдат. По подсчетам ООН, 100 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. Курдская администрация северо-востока Сирии заявила, что число людей, оставшихся без крова, уже превышает 191 тыс.

В субботу «Исламское государство» объявило о начале новой военной кампании в Сирии с целью отомстить за своих людей, которые содержатся в курдских тюрьмах.