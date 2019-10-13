Турецкая операция в Сирии: охраны тюрем с боевиками ИГ больше не в приоритете

Сирийские курды заявили, что если наступление турецких войск
продолжится, они больше не будут уделять первостепенное внимание охране тюрем,
где содержатся боевики группировки «Исламское государство», сообщает Русская служба ВВС.
Один из лидеров курдов Редур Кселил заявил, что бои с турецкими войсками на границе Сирии мешают Сирийским демократическим силам охранять места заключения боевиков ИГ.
«Охрана тюрем ИГ больше не приоритет. Те, кого волнует охрана заключенных, могут прийти и найти решение», - сказал он, уточнив, что курдские силы «направились на защиту наших городов и наших людей».
Он предупредил, что турецкая операция дает ИГ возможность снова собрать силы.
«Оно [ИГ] возродилось и сформировало ячейки в Камышлы и Хасаке», - заявил Кселил.
Курды сообщают, что во время турецкого обстрела из тюрьмы в Камышлы сбежали 5 боевиков ИГ.
Сейчас возглавляемые курдами Сирийские демократические силы удерживают несколько тысяч заключенных, предположительно связанных с ИГ. По данным курдов, в семи тюрьмах содержится в общей сложности более 12 тыс. боевиков, по меньшей мере 4 тыс. из них – иностранные граждане.
Напомним, турецкие войска начали военную операцию в Сирии в среду. По последним данным, по меньшей мере 38 мирных жителей и более 80 курдских бойцов были убиты, 17 мирных жителей погибли на юге Турции, включая сирийского ребенка. Погибли около 50 бойцов из протурецких сил, известных как Сирийская национальная армия, и один турецкий солдат. По подсчетам ООН, 100 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. Курдская администрация северо-востока Сирии заявила, что число людей, оставшихся без крова, уже превышает 191 тыс.
В субботу «Исламское государство» объявило о начале новой военной кампании в Сирии с целью отомстить за своих людей, которые содержатся в курдских тюрьмах.
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