Двое граждан КНР из Синцзяна просят политическое убежище в Казахстане

«Они написали соответствующее заявление, - сказал Vласти адвокат Бауыржан Азанов, - и хотят сдать его в управление миграционной службы города Алматы (адвокат и журналисты вначале направились в миграционную службу, но Мусаканулы, Алимулы и активисты «Атажурта» в то же время пошли в пограничную службу – V). Они все делают официально, чтобы никто не думал, что они криминальные элементы. Они люди, ищущие убежища и защиты у нашего государства. Больше им ничего не нужно».

Один из них заявил на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ), что был заключенным в лагере перевоспитания в Синцзяне на протяжении 4 лет и 8 месяцев.

Также мужчин, по их словам, власти Китая преследовали и другими способами, например, выписывали огромные штрафы.

«И непонятно за что. В пересчете на тенге это порядка 16 млн. Их постоянно преследовали, житья не давали (власти Китая – V). По их словам, это связано с их происхождением и вероисповеданием», - отметил адвокат.

На данный момент Мусаканулы и Алимулы, шедшие к казахстанской границе около десяти дней, по словам правозащитников КМБПЧ и активистов «Атажурт», находятся в здании пограничной службы. Однако Бауыржан Азанов, сообщивший часовым, что он адвокат, пока так и не попал к своим клиентам.