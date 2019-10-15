Активиста Еркина Казиева приговорили к году ограничения свободы за участие в ДВК

Активист Еркин Казиев получил год ограничения свободы и 100 часов общественных работ по части 2 статьи 405 УК. Такое решение вынесли в Карасайском районном суде. Активиста обвиняли в участии в движении ДВК, которое признано в Казахстане экстремистским. По словам его адвоката Галыма Нурпеисова, Казиев поддерживает их политическую программу, но участие в движении отрицает.

«У него нашли телефон, в котором был Telegram под ником «Батыр», с которого он якобы участвовал в группе ДВК. Казиев сказал, что не пользуется Telegram», - сказал Нурпеисов Vласти.

Также, по данным «Радио «Азаттык», сегодня столичный суд по аналогичному обвинению приговорил к году ограничения свободы местного жителя Серика Жахина. Он также отверг предъявленные ему обвинения.

Ограничение свободы подразумевает запрет на выезд из страны в течение назначенного судом срока, запрет на посещение увеселительных заведений. Кроме того, осужденный должен ставить в известность уполномоченный государственный орган о смене места работы и жительства.

В новость в 14:12 внесены изменения: по уточненной информации, осужден активист Еркин Казиев. Также добавлена информация о решении суда в отношении жителя столицы Серика Жахина.