Потепление прогнозируют синоптики на всей территории Казахстана

На всей территории Казахстана 24-26 октября ожидается потепление. Но на севере и востоке республики осадки сохраняются, сообщает РГП «Казгидромет».

«В южных областях Казахстана под влиянием антициклона сохранится малооблачная и без осадков погода. Через северные и восточные области республики в предстоящие трое суток будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми здесь ожидаются осадки, туман и гололёд. С усилением западного ветра уже возможно и возникновение метелей», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в тропосфере установились западные потоки, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантики. Поэтому на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха – она будет выше обычной для данного периода на 2-5°С.