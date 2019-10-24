В Кыргызстане обнаружили подпольный трубопровод для перекачки ГСМ из Казахстана

Преступная группировка, занимавшая незаконной транспортировкой ГСМ из Казахстана на территорию Кыргызской Республики была выявлена сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам и СО СУ ГСБЭП при ПКР по Чуйской области. 23 октября в ходе проведения мероприятий в с. Кен Булун была обнаружена труба протяженностью около 3 км, с помощью которой на постоянной основе перекачивали ГСМ, предположительно, около 100 тонн в день.

«В рамках досудебного производства обнаружена база и место, где производилось складирование и хранение необходимого оборудования – емкости для ГСМ, насосы для перекачки ГСМ и другое. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 319 УК КР», - сообщили в пресс-службе государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР.

В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, организаторы преступной схемы, а также круг причастных к этому лиц со стороны уполномоченных государственных органов.