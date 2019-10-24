Предположительно, перекачивалось около 100 тонн в день
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В Кыргызстане обнаружили подпольный трубопровод для перекачки ГСМ из Казахстана
Фото с сайта today.kg

В Чуйской области Кыргызстана обнаружен подпольный трубопровод для перекачки ГСМ из Казахстана, сообщает КазТАГ.

Преступная группировка, занимавшая незаконной транспортировкой ГСМ из Казахстана на территорию Кыргызской Республики была выявлена сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам и СО СУ ГСБЭП при ПКР по Чуйской области. 23 октября в ходе проведения мероприятий в с. Кен Булун была обнаружена труба протяженностью около 3 км, с помощью которой на постоянной основе перекачивали ГСМ, предположительно, около 100 тонн в день.

«В рамках досудебного производства обнаружена база и место, где производилось складирование и хранение необходимого оборудования – емкости для ГСМ, насосы для перекачки ГСМ и другое. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 319 УК КР», - сообщили в пресс-службе государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР.

В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, организаторы преступной схемы, а также круг причастных к этому лиц со стороны уполномоченных государственных органов.

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