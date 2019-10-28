Радиоактивное вещество было похищено на одном из предприятий
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Свыше 240 кг уранового концентрата пытались сбыть в Кызылординской области
Иллюстрация Жанары Каримовой

В Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг радиоактивного вещества, сообщили в комитете национальной безопасности.

«23 октября сотрудниками КНБ РК на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг. уранового концентрата. В результате специальной операции с поличным задержаны 4 участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 Уголовного Кодекса «незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами», - говорится на сайте КНБ.

По версии следствия, радиоактивное вещество было похищено на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия).

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