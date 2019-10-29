Британский парламент отказался проводить досрочные выборы

Палата общин отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря. За предложение премьера проголосовали 299, против – 70. А по закону, если досрочные выборы объявляются без вотума недоверия правительству, за них должно проголосовать две трети списочного состава Палаты общин, то есть 434 депутата, сообщает Русская служба ВВС .

Борис Джонсон заявил, что правительство внесет на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства. Британский премьер надеется, что на досрочных выборах его Консервативная партия завоюет большинство, и он таким образом сможет вывести страну из патовой ситуации, в которой она оказалась из-за Brexit.

Гарантий того, что выборы принесут Джонсону желаемый результат, нет. Более того, есть некоторые опасения, часть избирателей отвернется от него из-за того, что он не выполнил свое главное обещание: вывести страну из Евросоюза 31 октября.