Британский парламент отказался проводить досрочные выборы

Палата общин отклонила предложение премьер-министра
Великобритании Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря. За
предложение премьера проголосовали 299, против – 70. А по закону, если
досрочные выборы объявляются без вотума недоверия правительству, за них должно
проголосовать две трети списочного состава Палаты общин, то есть 434 депутата,
сообщает Русская служба ВВС.
Борис Джонсон заявил, что правительство внесет на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства. Британский премьер надеется, что на досрочных выборах его Консервативная партия завоюет большинство, и он таким образом сможет вывести страну из патовой ситуации, в которой она оказалась из-за Brexit.
Гарантий того, что выборы принесут Джонсону желаемый результат, нет. Более того, есть некоторые опасения, часть избирателей отвернется от него из-за того, что он не выполнил свое главное обещание: вывести страну из Евросоюза 31 октября.
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