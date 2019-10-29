Запустить электрички в Талгар и Каскелен планируют власти Алматы

Власти Алматы планируют запустить электрички в Талгар и Каскелен. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию города сообщил глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

По данным «Казинформа», глава города рассказал, что для снижения ежедневной маятниковой миграции людей и автомобилей необходимо развивать пригородный общественный транспорт. Наибольший поток трудовой миграции наблюдается со стороны Талгара и Каскелена, поэтому «необходимые меры принимаются».

«Уже есть наработки с КТЖ о строительстве железной дороги для электричек. Просим поручить Правительству и Фонду «Самрук-Казына» проработать вместе с акиматом этот важный социальный проект и начать его поэтапную реализацию», - сказал Сагинтаев.

Вместе с тем увеличено количество рейсов электричек по маршруту Алматы – Узын-Агаш, а с нового года будет запущено направление в Капшагай.