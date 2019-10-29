Погибший в Кызылординской области инспектор «Охотзоопрома» награжден орденом «Айбын» посмертно

Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил инспектора «Охотзоопрома», погибшего в ДТП в Кызылординской области при погоне за браконьерами, орденом «Айбын» ІІІ степени, сообщается на сайте Акорды.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Кенжегулова Адиля Шарапатдиновича – инспектора Кызылординского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (посмертно)», - говорится в указе.

Инспектор «Охотзоопрома» Адиль Кенжегулов погиб в ДТП во время погони за браконьерами 25 октября.