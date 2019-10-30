Похолодание и снег прогнозируют синоптики в Казахстане

«Очередной циклон образовался и начал активизироваться над Европейской частью России. В ближайшие сутки он переместится на Урал, а его холодные фронты на западные и северо-западные районы Казахстана. И по мере перемещения циклона и фронтов в восточном направлении осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный порывистый ветер, местами метель и гололёд будут охватывать и остальные регионы республики», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, аномальное тепло с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-6°С, в северной половине республики на 8-13°С сменится похолоданием: уже в начале ноября в западных районах температура воздуха будет на 2-4°С ниже средних многолетних значений.