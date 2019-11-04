Снег и дальнейшее похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

«Активный циклон с холодными атмосферными фронтами вызвал понижение температуры воздуха, осадки, сильный порывистый ветер, местами метель в западных, центральных и северных областях республики. На юге Казахстана также похолодало и уже начались осадки в виде дождя и мокрого снега. В ближайшие сутки по мере продвижения циклона на восток осадки – дождь, снег, сильный порывистый ветер ожидаются на юго-востоке и востоке республики», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

Минусовая температура ожидается на всей территории Казахстана: в северной половине ночью будет -2-10°С, в южной – 0-8°С, что ниже средних многолетних значений на 3-6°С.