Вопрос возобновления субсидий на сырье рассматривают в МСХ

В министерстве сельского хозяйства рассматривают вопрос возобновления субсидий для сельхозтоваропроизводителей, чтобы стимулировать их сдавать сырье на переработку. Об этом во вторник в ходе III Международной конференции KazOil 2019 сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«По просьбе товаропроизводителей министерство рассматривает возможность снижения показателей по мощности (производства – V) для получения инвестиционных субсидий. Переходим к субсидированию не только гербицидов, но и пестицидов. Также в целях стимулирования сельхозпроизводителей в сдаче сырья на переработку министерством прорабатывается вопрос по возобновлению субсидий на тонну продукции, сданной на переработку», - сообщил Омаров.

Он подчеркнул, что политика государства направлена на диверсификацию посевных площадей, уход от монокультуры. Если в 2009 году площадь масличных культур составляла 1,2 млн га, то в 2019 уже 2,9 млн га. Прирост посевных площадей масличных культур был достигнут за счет расширения площадей сои в два раза, сафлора на 39%. Министр также отметил, что сегодня Казахстан производит не только различные виды масличных культур, но продукты их переработки.

«Сегодня до 40% масличных экспортируем в виде сырья. В 2018 году экспорт масличных вырос по сравнению с 2017 годом на 21,6%, по сравнению с 2016 годом – на 73,4%. Мы можем и больше сырья экспортировать, но задача стоит – экспорт готовой продукции. В республике насчитывается около 52 предприятий по переработке масличных общей мощностью 2 млн тонн в год», - подчеркнул глава Минсельхоза.

В целом за 9 месяцев текущего года производство рафинированных и нерафинированных масел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 32,4% и составило 343,5 тыс. тонн. В то же время доля импорта растительного масла для внутреннего потребления составляет порядка 40%.

«В основном в республику завозится подсолнечное масло из России, а также пальмового масла», - констатировал Омаров.

Экспорт отечественных растительных масел в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличился в 2,8 раза, маргариновой продукции на 42%. Подсолнечное масло больше всего экспортируется в Китай, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, рапсовое и льняное масло в основном закупает Китай, сафлоровое масло Узбекистан.