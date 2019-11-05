Его приговорили к 5 годам лишения свободы
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Кордайский суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП, в котором погибли 11 человек

Кордайский районный суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП в апреле этого года, в котором погибли 11 человек, сообщает КазТАГ.

По данным пресс-службы райсуда, его приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. Также с него принудительно взыскано в Фонд компенсации потерпевших 15 МРП.

Отмечается, что водитель признал свою вину полностью и раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 20 апреля в 5 часов утра на 181 километре автодороги Алматы-Ташкент «Тойота камри» столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое. В числе погибших 8 граждан Казахстана и 3 граждан Узбекистана.

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