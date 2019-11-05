Кордайский суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП, в котором погибли 11 человек

Его приговорили к 5 годам лишения свободы
Кордайский районный суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП в апреле этого года, в котором погибли 11 человек, сообщает КазТАГ.
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