По дороге на Медео невозможно обустроить велодорожку – департамент полиции Алматы

По улице Керей-Жәнібек хандары до высокогорного катка Медео невозможно обустроить велодорожку, сообщили в ответ на запрос «Власти» в департаменте полиции города Алматы.

В департаменте напомнили, что улица Керей-Жәнібек хандары от улицы Оспанова до ресторана «Белладжо» имеет 4 полосы движения и с восточной и западной стороны тротуары для пешеходов. От ресторана «Белладжо» до Медео у нее две полосы движения, по одной в северном и южном направлении.

«В рамках среднего ремонта улицы в местах, где имелась возможность, был обустроен тротуар», – также добавили в ведомстве.

По правилам велосипедные дорожки могут устраиваться как на улицах с односторонним движением, так и с двусторонним. При этом расстояние безопасности от края велодорожки до проезжей части, опор и деревьев должно быть не менее 0,75 метров, до тротуаров – не менее 0,5 и до остановок общественного транспорта и автостоянок – не менее 1,5 метров.

«В связи с вышеизложенным, из-за стесненных условий по улице Керей-Жәнібек хандары строительство велодорожек не представляется возможным», – ответили в департаменте полиции.

В ведомстве также напомнили, что по правилам дорожного движения при отсутствии велодорожки велосипедисты двигаются по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, либо по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасность для движения пешеходов.

«Кроме велосипедистов, данным участком улицы в будние, выходные и праздничные дни для осуществления пеших прогулок в горы пользуется большое количество пешеходов», – добавили в полиции.

На вопрос о том, рассматривается ли снижение скоростного режима по улице Керей-Жәнібек хандары, в ведомстве отметили, что анализ трафика по улицам в целях запрещения движения входит в компетенцию управления городской мобильности и требует предварительного научного заключения и обоснования.

6 августа стало известно, что при спуске с Медео в серьезное ДТП попал опытный триатлет, участник множества спортивных соревнований. В комментариях к публикациям об этом в соцсетях многие пользователи просили обустроить велодорожку по улице Керей–Жанибек хандары, некоторые просили пересмотреть схему организации дорожного движения на участке, где произошло ДТП, а также отмечали, что на этом участке не хватает камер наблюдения.

В департаменте полиции Алматы не сообщили «Власти», сколько ДТП с участием велосипедов случилось по улице Керей-Жәнібек хандары в этом и прошлом году.