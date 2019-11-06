Группа боевиков ИГ совершила вооруженное нападение на погранзаставу в Таджикистане

В Таджикистане в ночь на 6 ноября вооруженная группа в масках в количестве 20 человек напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» воинской части пограничного отряда «Султанабад» в районе Рудаки. Власти страны заявили, что нападение совершили террористы «Исламского государства», сообщает Радио Озоди .

По данным главного управления пограничных войск ГКНБ РТ, вооруженная террористическая группа 3 ноября, используя темное время суток, незаконно пересекла государственную границу в провинции Калъаи Зол Афганистана согласно спецзаданию и перешла на территорию Кубодиёнского района Хатлонской области.

«Группировка избрала для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу «Ишкобод» и в ночь на 6 ноября вступила в вооруженную перестрелку. Все нападавшие являются членами так называемой террористической группы «Исламское государство»», - говорится в сообщении погранвойск.

В ходе атаки нападавшие захватили 5 автоматов Калашникова. В результате операции силовых структур 15 боевиков были ликвидированы, еще 5 задержаны, уничтожено 4 автомашины группировки. Вместе с тем погибли пограничники и сотрудник милиции.

Однако ИГ пока не взяло на себя ответственность за это нападение.

На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, проводится расследование. Дорога в сторону джамоата Ляур района Рудаки, где произошел инцидент, частично заблокирована. Вдоль дороги стоят вооруженные силовики и пропускают машины только после тщательного досмотра. В Душанбе и прилегающих районах усилены меры безопасности, общественные места столицы взяты под усиленный контроль силовиков, на постах тщательно проверяются тонированные автомашины.

Пограничная застава расположена в 60 км западнее города Душанбе, вблизи границы с Узбекистаном. Узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами по этому вопросу, «изучая ситуацию».

Сообщается, что инцидент произошел в День Конституции Таджикистана, когда президент страны Эмомали Рахмон находится в Европе с официальным визитом.