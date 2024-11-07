В Казахстане хотят ускорить рассмотрение дел о признании организаций экстремистскими

В Казахстане сократят сроки рассмотрения гражданских дел о признании организаций экстремистскими или террористическими с одного месяца до 10 дней. Такая норма заложена в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства», который сенат в четверг рассмотрел в двух чтениях.

В июне 2024 года в Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие создание самостоятельных кассационных судов. Законопроектом, которые рассмотрел сенат, вносятся поправки в Уголовно-процессуальный, Гражданский и Административный процедурно-процессуальный кодексы. В частности, вводятся новые главы, регламентирующие порядок пересмотра Верховным судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции. Кроме того, дела в Верховном суде могут быть пересмотрены в исключительных случаях по представлению судьи Верховного суда или протесту генерального прокурора. Также предлагается исключить предварительное рассмотрение дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам.

«С целью упрощения правил обращения в кассационную инстанцию ходатайство о пересмотре судебных актов, подаваемое гражданами по уголовным и гражданским делам, изменено на кассационную жалобу. В связи с исключением предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции пересмотрены сроки рассмотрения уголовных и гражданских дел в суде кассационной инстанции по аналогии с административными делами, то есть в разумные сроки, но не более шести месяцев», - уточнил депутат сената Нурлан Бекназаров.

Для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по имущественным спорам физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

Также поправки дают право заместителю генерального прокурора, главному военному и главному транспортному прокурорам вносить протесты в кассационную инстанцию. Сейчас это право есть только у генерального прокурора.

«В целях стабильности процессуальных отношений в вопросе вынесения судебного акта в ГПК восстановлен институт совещательной комнаты и ее тайны, а также для недопущения ограничений прав граждан на защиту исключены нормы, позволяющие в случае неявки лиц, участвующих в деле, не производить оглашение принятого судом решения», - добавил сенатор.

По аналогии с гражданскими делами также предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, где ответчиком является административный орган. А судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования, а не после кассационного.