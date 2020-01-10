Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%

В ходе встречи с первым президентом Казахстана премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что рост ВВП страны по итогам 2019 года составил 4,5%.

Как сообщается на сайте Елбасы, Мамин проинформировал о текущей социально-экономической ситуации в Казахстане и предпринимаемых мерах по повышению благосостояния народа. В частности, он рассказал о достижении ключевых показателей экономического развития по итогам 2019 года и планах по дальнейшему укреплению национальной экономики.

«Экономика страны развивается стабильно. Мы достигли высоких экономических показателей. В соответствии с показателями 2019 года рост ВВП составил 4,5%. Основные драйверы – сферы строительства, транспорта, торговли, связи», – сказал премьер-министр.

Так, согласно докладу Мамина, темпы роста строительной отрасли составили 12,9%, торговли – 7,6%, связи – 5,2%, транспорта – 5,1%, обрабатывающей сферы – 4,4%, горнодобывающей отрасли – 3,7%. Реальные доходы населения выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%, товарооборот составил $97 млрд.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности качественного исполнения пунктов Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

«Ситуация в экономике неплохая. Сейчас важно тщательно подойти к реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Есть выполненные задачи, но остаются и неисполненные пункты, которые требуют внимания», – сказал он.