Нацбанк улучшил прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз экономики Казахстана на 2024 год и сохранил прогноз по инфляции.

«Прогноз инфляции на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5 – 9,5%, на 2025 год – в пределах 5,5 – 7,5%. В 2026 году инфляция прогнозируется в рамках 5-6%», - говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор отметил, что основные риски прогноза инфляции связаны с неопределенностью параметров бюджетной политики, устойчивой динамикой инфляции при незаякоренных инфляционных ожиданиях, возможными новыми санкциями в отношении стран – торговых партнеров.

«Исходя из текущих параметров прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год повышен до 3,5 – 4,5%, на 2025 год – сохранен в диапазоне 5,5 – 6,5%», - сообщил Нацбанк.

Напомним, что ранее Нацбанк снижал прогноз по росту экономики на 2024 год до 3,2-4,2% в связи с возможным переносом на конец 2024 года или на 2025 год начала увеличения производства на ТШО. На фоне этого с учетом эффекта более низкой базы прогноз на 2025 год был повышен до 5,5-6,5%.

Рост экономики в 2024 году будет обеспечиваться за счет внутреннего спроса на фоне улучшения ситуации с деловой активностью, а в 2025 году более высокий рост экономики будет во многом обеспечен увеличением добычи нефти в результате расширения производства на ТШО.

В 2026 году при сценарном снижении цен на нефть и текущих предпосылках прогноза темпы роста ВВП составят 3,5 – 4,5%.

При этом Нацбанк отметил, что прогнозы по росту ВВП и инфляции могут быть пересмотрены по мере формулирования и реализации новой экономической политики Казахстана.