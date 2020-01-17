В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В китайском городе Ухань провинции Хубэй от нового типа коронавируса умер второй человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения. 69-летний мужчина заболел 31 декабря, а 15 января, несмотря на усилия врачей, скончался.

«По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 2 человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное», - говорится в заявлении.

Из 763 человек, которые имели тесный контакт с больными, 644 уже выведены из-под медицинского наблюдения, еще 119 по-прежнему находятся под наблюдением медиков, аномальных симптомов у них пока не выявлено. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного типа. 7 января специалисты установили, что ее вызвал новый тип коронавируса. По данным ВОЗ, он может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Первый случай заболевания зафиксирован в Японии. По данным агентства Kyodo, 30-летний гражданин Китая, проживающий в соседней с Токио префектуре Канагава, 6 января вернулся из поездки в китайский город Ухань. Через несколько дней после приезда он обратился в больницу с жалобами на состояние здоровья. Врачи диагностировали у него пневмонию нового типа, 10 января мужчина был госпитализирован, но уже 15 января выписан из больницы.