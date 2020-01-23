Нужно насыщать рынок, чтобы не было роста цен на продукты, считают в Миннацэкономики

С начала года комитетом по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики выдано 192 уведомления субъектам рынка о том, что они незаконно повысили цены на социально значимые продукты питания, сообщил сегодня в мажилисе председатель комитета Рустам Ахметов.

«В рамках антимонопольного контроля на рынках социально значимых продуктовых товаров мы еженедельно проводим мониторинг цен. И в случае обнаружения первичных признаков ценового сговора, одномоментного повышения цен несколькими участниками рынка в отсутствии экономических обстоятельств для повышения цены, мы вносим уведомление», - сказал Ахметов.

Он отметил, что уведомление – это новый институт, который создан в прошлом году. Субъекту бизнеса дается 10 дней на устранение нарушения, то есть снизить цены.

«В этом году мы вынесли 192 уведомления субъектам рынка. Это и оптово-розничные сети, и производители товаров. И нам, совместно с министерством сельского хозяйства и правительством, удалось стабилизировать цены на продукты питания», - заверил председатель комитета.

Однако в целом, по его словам, основной проблемой роста цен является производство.

«Нужно насыщать товарный рынок. Поэтому принята программа по развитию отраслей АПК именно на рынках соцально-значимых продуктов питания. И в рамках этой программы будем работать над увеличением объема производства продуктов питания», - заключил Ахметов.