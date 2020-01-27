Air Astana выполняет регулярные рейсы в Китай по расписанию

Авиакомпания Air Astana сообщила, что выполняет регулярные рейсы в Китай по расписанию. А в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции в аэропортах Китая, а также по прибытию в столицу Казахстана и Алматы пассажиры в обязательном порядке проходят через тепловизоры.

«Между тем власти Китая приостановили отправку туристических групп за границу. Вследствие этого туристические группы из гг. Урумчи, Пекин и Гонконг отменили свои билеты на международные перелеты, в том числе авиакомпанией Air Astana, как в Казахстан, так и по маршрутной сети авиакомпании», - отметили в авиакомпании.

Здесь напомнили, что перебронирование, изменение маршрута или полный возврат авиабилетов осуществляется без удержания штрафов. Для этого необходимо обратиться в круглосуточный центр бронирования и информации либо по месту приобретения билета.

«Авиакомпания следит за развитием ситуации и будет информировать пассажиров в случае изменений», - подчеркнули в пресс-службе.