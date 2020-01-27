Она будет передана акиматам областей
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Технику из госматрезерва разбронируют для очистки дорог в Казахстане

Тамара Вааль, Vласть

Для ликвидации последствий буранов в Казахстане будет разбронирована техника из государственного материального резерва и передана местным исполнительным органам. Ускорить этот процесс поручил в понедельник заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщили в его пресс-службе по итогам селекторного совещания по вопросу чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах республики.

«Акиматам необходимо принимать своевременные меры по эвакуации граждан; обогревательные пункты должны быть обеспечены медицинскими услугами, необходимыми продуктами питания и ГСМ. Министерствам нацэкономики и внутренних дел поручено в установленном законодательством порядке ускорить разбронирование госматрезерва и передачу снегоочистительной техники акиматам областей, города Нур-Султан и АО «НК» КазАвтоЖол», - сообщили в пресс-службе о поручениях, которые дал Скляр.

В целом ответственные руководители госорганов сообщили, что на сегодняшний день на автодорогах республики спасено 750 человек, из них – 139 детей; эвакуировано 47 человек, из них – 11 детей; вызволено из заносов более 1,5 тыс. единиц техники. Всего, по данным МВД, в аварийно-спасательных работах по республике задействованы 1644 человека и 1153 единицы техники.

Закрытыми остаются 33 участка на автодорогах республиканского значения. Для очистки закрытых участков дорог задействованы 442 единицы снегоочистительной техники.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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