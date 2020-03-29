Это студент, прилетевший 17 марта
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В Атырау коронавирус выявлен у пассажира рейса из Алматы – облздрав
Фото Данияра Мусирова

По данным управления здравоохранения Атырауской области, шестым заболевшим коронавирусом в регионе является прилетевший из Алматы 17 марта студент.

«Как стало известно, шестым заболевшим коронавирусной инфекцией в Атырау оказался 20-летний студент, прибывший рейсом с Алматы 17 марта», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте по коронавирусу в Казахстане.

Тест на наличие коронавируса у него подтвердился сегодня. Пациент госпитализирован в инфекционный изолятор больницы.

По данным управления, все заболевшие в настоящее время находятся на лечении.

Накануне сообщалось, что пятой заболевшей в Атырау является медсестра городской поликлиники. Она брала кровь на анализ у девочки, прибывшей рейсом Алматы – Атырау 17 марта. В регионе установили 27 контактных с зараженной пациенткой, все они изолированы и помещены на карантин.

По последним данным, в Казахстане подтвержден 251 случай коронавируса, 18 человек вылечились, 1 скончался.

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