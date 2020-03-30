Они пройдут в следующем году
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Оргкомитет Олимпиады объявил даты игр в Токио
Фото AP

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября, сообщает ТАСС.

Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори, официально объявляя даты сегодня на пресс-конференции, заявил, что договоренность об этом достигнута по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», - сказал Мори.

«Ведомости» сообщают, что годовая отсрочка дает организатором как можно больше времени, чтобы разобраться с последствиями пандемии. Все билеты будут действительны в 2021 году, сообщили организаторы. При этом тем, кто не сможет посетить Игры в новые даты, полностью вернут деньги.

Глава МОК, глава оргкомитета «Токио-2020» и премьер-министр Японии 24 марта договорились перенести Олимпийские игры на следующий год из-за коронавируса.

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