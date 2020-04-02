Из-за пандемии коронавируса за чертой бедности окажется 8,3 млн жителей арабских стран – ООН

Последствия от пандемии коронавируса приведут к тому, что в 2020 году 8,3 млн человек в арабских странах окажутся за чертой бедности, подсчитали в ООН.

Как пишет РБК, сейчас бедными в этих странах признаны 101,4 млн человек, еще 52 млн недополучают пищу. А из-за пандемии коронавируса недоедающих станет больше на 2 млн.

Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рола Дашти отметила, что «последствия этого кризиса будут особенно серьезными для уязвимых групп». В группу риска войдут женщины и молодежь, а также те, у кого нет доступа к социальной защите и страховке по безработице.

Согласно докладу, из-за пандемии коронавируса 55 млн жителей арабских стран будут нуждаться в гуманитарной помощи, из них 24 млн либо беженцы, либо внутренне перемещенные лица в странах.

«Пандемия препятствует получению ими этой помощи, в том числе продуктов питания и воды", - отмечается в докладе, который цитирует РИА Новости.

Отчеты компаний арабских стран за период с января по март говорят о том, что данный регион понес потери в размере $420 млрд. Подобная тенденция приведет к сокращению рабочих мест и пропорциональному росту безработицы, уровень которой превысит показатели кризиса 2008 года, а общий ВВП региона в этом году может сократиться на $42 млрд.

В ООН призвали арабские страны принять экстренные меры ради спасения миллионов людей от голода, но при этом не назвали, какие именно страны пострадают.

К арабскому миру относятся страны Ближнего Востока, Северной Африки, Палестина, а также три государства Восточной Африки (Коморы, Сомали, Джибути).