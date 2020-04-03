Ограничение на экспорт еще ряда продуктов вводит Казахстан

Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено приостановить экспорт на еще несколько видов сельскохозяйственной продукции, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Как отметили в ведомстве, минсельхоз проинформировал Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции.

«Минсельхоз сообщил о планируемом введении ограничения на вывоз из Казахстана моркови, репы, свеклы (код ТН ВЭД 0706), капусты кочанной, капусты цветной, кольраби, капусты листовой и аналогичных съедобных овощей из рода Brassica, свежих или охлажденных (код ТН ВЭД 0704), муки пшеничной или пшенично-ржаной (код ТН ВЭД 1101 00), пшеницы и маслин (код ТН ВЭД 1001)», - говорится в сообщении.

Здесь подчеркнули, что данные меры являются вынужденными и связаны с введение в стране режима чрезвычайного положения.

Напомним, ранее в ведомстве сообщали, что Казахстан планирует ввести запрет на вывоз гречихи, белого сахара, картофеля, лука репчатого, лука шалота, чеснока, лука-порей и прочих луковичные овощей, свежих или охлажденных, семян подсолнечника, дробленых или недробленых; масла подсолнечного и гречневой крупы.