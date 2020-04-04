Все новые зараженные COVID-19 в Туркестанской области ранее контактировали с заболевшими

В регионе выявлено 23 случая коронавируса
В Туркестанской области все новые заболевшие коронавирусом – контактные, сообщило управление общественного здоровья региона.
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