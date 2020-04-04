Все новые зараженные COVID-19 в Туркестанской области ранее контактировали с заболевшими

«Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день 11 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 - в Кентау, 1 - в Арыси, 4 - в Мактааральском, 1 - в Ордабасинском, 2 - в Сайрамском и 1 - в Сарыагашском районах.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 23 случаев заболевания.

Этой ночью от последствий коронавируса скончался 64-летний житель Жетысайского района, уточнило управление.

В регионе вводятся дополнительные ограничительные меры, сообщил оперативный штаб. В частности, жителям предписано не покидать свои дома без крайней необходимости, работа общественного транспорта ограничена с 6 до 20 часов. Продуктовые магазины и аптеки будут работать с 9 до 20 часов, а продовольственные рынки – с 10 до 17 часов. В регионе также введен «масочный режим».