Еще 25 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Днем в субботу Минздрав сообщил еще о 25 подтвержденных случаях коронавируса в разных регионах Казахстана. Таким образом, за субботу подтвержден уже 61 новый случай COVID-19.

Так, сразу 14 новых случаев подтверждены в столице, три - в Актюбинской области, два - в Кызылординской области, по одному - в Алматы, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях областях.

Всего в стране 525 зарегистрированных случаев коронавируса, 5 человек скончались, 36 человек выздоровели.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрировано 216 случаев, в Алматы - 110, в Кызылординской области - 28, в Карагандинской - 27, в Северо-Казахстанской области - 25, в Туркестанской области - 23, в Атырауской области - 22, в Акмолинской области - 20, в Шымкенте - 13, в Алматинской, Жамбылской и Актюбинской областях - по 10, в Восточно-Казахстанской области - 4, в Мангистауской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.