Граждане должны получить полностью 42 500 тенге
Банки не имеют права удерживать долги с социальной выплаты – Нурымбетов
Фотография Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Банки второго уровня не имеют права блокировать гражданам получение социальной выплаты в 42 500, даже если у людей есть задолженности по кредитам, налогам, коммунальным услугам или другим платежам, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

«Хотя этот вопрос решен, но остаются вопросы и люди говорят, что банки требуют открывать специальные счета для получения социальной выплаты 42 500 тенге. Никаких специальных счетов открывать не надо, любой карточный банковский счет подходит», - заявил Нурымбетов.

Он также подчеркнул, что эту выплату 42 500 тенге граждане должны получить полностью, и банки не имеют права удерживать ее за долги.

«Несколько дней тому назад было поручение агентства по регулированию и развитию финансового рынка всем банкам второго уровня: с этих 42500 тенге не снимать никакие задолженности: ни за коммунальные услуги, ни за кредиты, ни за налоги. То есть, они неприкосновенны. 42500 тенге вы должны получить полностью. И никакой банк не имеет право с них удерживать какие-то долги, даже если они имеются», - заверил глава Минтруда и социальной защиты населения.

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