Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 650

В Казахстане вечером в понедельник подтверждено еще 22 новых случая коронавируса, а общее число зарегистрированных случаев выросло до 651, сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, в Кызылординской области подтверждено 8 новых случаев, в Шымкенте - 5, в Туркестанской области - 4, в Алматы - 3, в столице - 2 случая.

За понедельник в стране выявлено 67 новых заболевших - это второй самый высокий показатель с начала эпидемии.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрирован 221 случай, в Алматы - 119, в Карагандинской области - 48, в Кызылординской - 45, в Акмолинской области - 23, в Жамбылской области - 35, в Туркестанской области - 32, в Атырауской - 29, в Северо-Казахстанской области - 25, в Шымкенте - 19, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 6, в Мангистауской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.