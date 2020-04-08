До 718 выросло число случаев коронавируса в Казахстане

Вечером в среду в Казахстане зарегистрировано еще 9 новых случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

Четыре новых случая подтверждены в Кызылординской области, три - в Шымкенте, по одному - в столице и Туркестанской области.

В течение среды Казахстан выявил 21 новый случай, во вторник было зарегистрировано 35 заболевших.

Всего к этому моменту в Казахстане подтверждено 718 случаев COVID-19, 7 человек скончались, 54 выздоровели.

Случаи коронавируса подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрировано 223 случая, в Алматы - 119, в Кызылординской области - 76, в Карагандинской - 55, в Жамбылской области - 45, в Акмолинской области - 43, в Атырауской - 36, в Туркестанской области - 34, в Северо-Казахстанской области - 25, в Шымкенте - 23, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях - по 6, в Костанайской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2 и в Павлодарской области - 1 случай.