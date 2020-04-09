Сенат вернул в мажилис пакет поправок по противодействию терроризму

В четверг в ходе пленарного заседания сенат, рассмотрев в двух чтениях проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и вернул его в мажилис со своими правками.

«В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении возникла необходимость во внесении изменений и дополнений. В связи с приведением в соответствие с концепцией законопроекта в подпункт 5, статьи 38 «Предпринимательского кодекса» предлагается дополнить словами «распространение оружия массового уничтожения» или «перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма». Кроме того, предлагается внести изменения в пункт 1, статьи 4 закона РК «О противодействии и легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» касательно указания пороговых сумм операций, подлежащих финансовому мониторингу», - сказал сенатор Бактыбай Шелпеков.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле», такие операции, как получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, ломбардные операции, а также операции по покупке аффинированного золота через обменные пункты, не могут осуществляться в иностранной валюте.

«В этой связи предлагается исключить указание пороговых сумм в вышеперечисленных операциях в эквивалентной иностранной валюте», - добавил он.

В целом проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вызван подготовкой Казахстана ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021 – 2022 годах.

Документом предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и сообщение о подозрительной операции. Кроме того, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. Это – пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риэлторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий. Законопроектом регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.

«В реализацию международных стандартов в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространяются на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями). В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - сообщил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов.