Большая часть из них – в Алматы
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88 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Казахстане
Фото пресс-службы президента Казахстана

В Казахстане на 10:25 вторника подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Больше всего зараженных выявлено в Алматы – 75. 4 новых случая зарегистрировано в столице, по 3 – в Жамбылской и Туркестанской областях, по одному случая – в Шымкенте, Карагандинской и Атырауской областях.

По данным акимата Карагандинской области, новый заболевший в регионе - 53-летний мужчина, он из числа потенциальных контактных и находился на домашнем карантине.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 1179. Больше всего в Алматы – 346. В столице число случаев выросло до 264, в Карагандинской области – 78, в Атырауской области – 63, в Жамбылской – 49, в Туркестанской – 47, в Шымкенте – 39.

Накануне почти в полночь оперативный штаб сообщил о 99-ти новых случаев коронавируса в Алматы, всего за день было выявлено 106 инфицированных. Ни акимат города, ни Минздрав не объяснили такой резкий рост заболеваемости, брифинг руководителя управления общественного здоровья города запланирован только сегодня на 12:00.

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