За пение на балконе после 23:00 казахстанцев будут привлекать к ответственности

В столице участились жалобы в полицию на нарушение тишины, поэтому граждан предупредили об ответственности за пение на балконе после 23:00 часов.

«Участились звонки на канал «102» по фактам нарушения тишины в вечернее и ночное время. Понимаем, что сложно находиться в самоизоляции, тем не менее, попрошу вас с уважением относиться к окружающим и соблюдать тишину после 23:00 часов, в том числе это касается пения из окон и на балконах», - сказал во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава департамента полиции столицы Ержан Саденов, предупредив, что нарушители тишины будут привлекаться к административной ответственности.

Он сообщил, что и гулять по крышам тоже не стоит: «Это, конечно, противозаконно. У нас один факт имеется - это в районе магазина Есиль. Человек установлен, в отношении него приняты меры».

Кроме того, он заявил, что у граждан возникает много вопросов по поводу медицинских масок: носить их или нет, и грозит ли ответственность за отсутствие защитного средства.

«Маски носить нужно, потому что вы можете оказаться переносчиком вирусной инфекции и не знать об этом, либо заразиться. Если же человек знает, что болен и маску не носит, продолжая заражать людей - это уже уголовная ответственность», - пояснил глава департамента полиции, заверив, что полицейские проводили и будут проводить разъяснительную работу среди населения по обязательному ношению масок, так как «это нормы карантинного режима».