Очередной пакет поправок по противодействию терроризму принял парламент Казахстана

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками, которые внес сенат в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом документ считается принятым и направляется на подпись президенту.

«Сенат возвратил законопроект и внес семь уточняющих поправок, которые не меняют концепции законопроекта. Комитет по финансам и бюджету мажилиса предлагает согласиться с поправками сената», - сказал депутат Кожахан Жабагиев.

Как ранее сообщалось, сенаторы дополнили подпункт 5 статьи 38 Предпринимательского кодекса словами «распространение оружия массового уничтожения» или «перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма». Кроме того, они предложили внести изменения в пункт 1 статьи 4 закона РК «О противодействии и легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» касательно указания пороговых сумм операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Этот закон нужен Казахстану, чтобы подготовиться ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах. Документом предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Кроме того, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. Это пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риэлторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.

Также документом регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.

«В реализацию международных стандартов в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями). В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - сообщил первый заместитель прермьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов.

Еще ряд поправок, по его словам, разработан комитетом национальной безопасности и направлен на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством отраслевого подхода.