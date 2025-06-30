Госорганы поверхностно относятся к подготовке заключений к законопроектам - Кошанов

Правительство Казахстана затягивает подготовку заключений к законопроектам до семи месяцев и в целом госорганы поверхностно относятся к подготовке проектов заключений, заявил в понедельник в ходе совместного заседания палат парламента спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Среди проблем при взаимодействии с правительством «о которых приходится говорить из года в год» Кошанов назвал заключения кабинета министров на поправки в законодательство, требующие дополнительного выделения финансирования.

«К сожалению, процесс подготовки заключений к законопроектам стал затягиваться. Иногда эта процедура занимает до семи месяцев. А это в свою очередь, «тормозит» исполнение поручений главы государства, а также своевременное принятие важных, ожидаемых населением законов», - сказал спикер мажилисе.

Более того, по его словам, нередко прослеживается тенденция, когда в заключениях отсутствует четкая позиция правительства к инициативам депутатов. В качестве примера он привел закон «Об особо охраняемых территориях», где были представлены «два разных подхода к одной и той же статье Земельного кодекса» и в представленном заключении правительства «поддерживаются оба предложенных варианта».

«Вместе с тем имеет место непоследовательность в действиях госорганов. Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной Палате, однако при обсуждении этих же поправок в другой палате, вдруг соглашается с ними. Налицо поверхностное отношение госорганов к подготовке проектов заключений», - считает Кошанов.

Кроме того, несмотря на конституционное право разрабатывать законопроекты, министерства «стали выбирать более легкий путь, решая проблемы через поправки депутатов или посредством направления писем в парламент». А также - часто вносить поправки уже на этапе обсуждения в мажилиса.

«Иногда такие поправки поступают буквально в день пленарного заседания. Только в этой сессии количество писем правительства в рамках этого пункта увеличилось в два раза. Хотя, надо понимать, что этот пункт предусмотрен только для исключительных случаев, когда речь идет о срочных поручениях главы государства или вопросах, требующих незамедлительного решения», - подчеркнул спикер, отметив, что «все это затрудняет и снижает качество прохождения законопроектов в парламенте».

Парламент в понедельник завершил работу и ушел на каникулы.

В работе парламента в нынешней сессии находилось 158 законопроектов, из которых принято 89. Среди самых важных Кошанов назвал новый Налоговый, Бюджетный и Водный кодексы, а также законы по внедрению единой добровольной накопительной системы «Келешек», пересмотру подходов в системе обязательного социального медицинского страхования, поддержке семей сотрудников правоохранительных органов и жилищных выплатах сотрудникам органов гражданской защиты. А также поправки по вопросам долевого строительства, потребителей финансовых услуг и уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак.